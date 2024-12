Manovra: Appendino, ‘approvare mio emendamento per lavoratori in cig’

agenzia

Roma, 6 dic. “Nel 2024 sono aumentate di oltre il 23% le ore di cassa integrazione: sembra solo un numero, ma si traduce in migliaia di famiglie in bilico. Ogni volta che ho avuto l’occasione di parlare con i lavoratori ai cancelli delle aziende in crisi mi hanno trasmesso le loro paure”. Così su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino, pubblicando una lettera che ha inviato ad Avvenire.

“Siamo in un momento storico di crisi economica e sociale, è purtroppo sotto gli occhi di tutti -scrive-. Il lavoro manca, i salari non crescono da 30 anni e anzi negli ultimi anni sono stati pesantemente schiacciati dall’inflazione, le aziende rischiano di chiudere e mettono i lavoratori in cassa integrazione. Questi lavoratori passano improvvisamente a prendere l’80% di un salario che spesso già quando è intero non è faraonico, anzi. Una riduzione che in un momento simile pesa come un macigno sulla vita di tutti i giorni. Per questo motivo ho depositato un emendamento alla legge di Bilancio per dare ai lavoratori già in cassa integrazione un sostegno al reddito”.