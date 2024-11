Manovra: Appendino, ‘Ssn in codice rosso ma Meloni dà i numeri’

agenzia

Roma, 4 nov. “Arriva l’ennesimo allarme rosso per la nostra sanità pubblica e a suonarlo è la Fondazione Gimbe, il cui presidente Cartabellotta è intervenuto stamattina in audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, criticando aspramente la manovra del governo Meloni. I punti critici sono molteplici: le risorse sono decisamente insufficienti, mancano all’appello 19 miliardi per garantire le misure promesse e il finanziamento del Fondo sanitario nazionale scenderà nei prossimi anni al di sotto del 6% in rapporto al Pil. Numeri che raccontano una sciagura, un minimo storico che è l’unico vero primato che Meloni e soci possono vantare”. Lo scrive in una nota Chiara Appendino, deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle.