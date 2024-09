Manovra: Boccia (Pd), ‘Giorgetti falsifica la realtà, conti sbagliati e sanità punita’

agenzia

Roma, 27 set “Anche oggi Giorgetti si esercita in una pratica a cui ormai ci ha abituato: la falsificazione della realtà. Non contento di aver sbagliato i conti per due anni, con le precedenti manovre, oggi il ministro dell’Economia, grazie alla ‘correzione’ dei dati da parte di un Istat che si fa concava e convessa a seconda delle necessità, si avventura in previsioni sul Pil per il 2025 che nessun altro organo indipendente prevede o registra. E intanto il debito continua a salire proprio per colpa delle precedenti manovre sbagliate”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.