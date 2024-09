Manovra: Bonetti, ‘governo non dimentichi risorse sanità’

agenzia

Roma, 31 ago. “Ieri incontro al vertice di maggioranza per la legge di bilancio, che ancora il governo non ha iniziato a scrivere dicono la Presidente e il ministro dell’economia a meno di 10 giorni dalla prevista approvazione del Piano Strutturale di Bilancio. In attesa di vedere la documentazione in Parlamento leggiamo le dichiarazioni sui giornali, sperando che questa volta la Presidente Meloni un confronto con le opposizioni lo voglia aprire per richiamare tutti ad un impegno per il bene del Paese”. Lo scrive sui social Elena Bonetti, vicepresidente di Azione.