Manovra: Castelli (Scn), ‘dietro tagli ministeri si nascondono purghe per cittadini’

Roma, 16 ott. “Vedo un po’ troppa felicità da parte del governo nell’annunciare i tagli che verranno fatti ai ministeri. È giusto chiarire, in maniera trasparente, che questi tagli non hanno come indirizzo gli sprechi, ma inevitabilmente andranno a colpire le tasche degli italiani”. Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, vice ministro al Mef nel governo Draghi.

“Insomma – afferma – si preannunciano nuove purghe nei confronti dei cittadini su fondi e contributi. Per questo motivo come Sud chiama Nord chiediamo maggiore chiarezza al governo Meloni, al fine di sapere preventivamente cosa andranno a colpire i tagli preannunciati. Del resto oggi il viceministro Leo conferma l’aumento delle tasse: un miliardo di aumenti sulle tasse esistenti, le cosiddette tax expenditures”.

