Manovra: Ciriani, ‘Governo si scusa per assenza questa mattina, episodi non si ripetano’

Roma, 19 dic. “Vorrei fare le mie scuse personali e anche a nome del Governo per il ritardo con cui questa mattina sono stati avviati i lavori. Si bene che stanchezza, inconvenienti, incomprensioni possono capitare soprattutto in queste ore molto frenetiche, però so anche che alla fine le giustificazioni stanno a zero e non intendo ricorrere alla pratica dello scaricabarile come pure potrei”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo alla Camera prima di porre la questione di fiducia sulla legge di Bilancio.