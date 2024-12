Manovra: Grimaldi (Avs), ‘non escluso ritorno in commissione, emendamenti senza copertura’

agenzia

Roma, 18 dic. “Dicevano che entro domenica notte la finanziaria sarebbe nata. Avranno sbagliato settimana. Non ci sorprenderebbe la necessità di un ritorno in commissione del testo della manovra, un rinvio che non è solo tecnico ma anche politico. Il metodo con cui è stata scritta questa ‘finanziaria delle mele marce’ è il prodotto del caos, troppi emendamenti non solo non avevano una scheda tecnica, ma neanche coperture. In ogni caso basta aspettare e vedremo”. Così Marco Grimaldi, capogruppo di Avs nella commissione Bilancio della Camera .

