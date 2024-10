Manovra: Gruppo Pd Camera con Schlein incontra Cgil, ‘grande preoccupazione’

agenzia

Roma, 29 ott Il gruppo parlamentare del Pd ha ricevuto oggi alla Camera una delegazione della Cgil guidata dal segretario Landini. Lo rende noto il Pd.

“Durante l’incontro, la Cgil ha espresso forti preoccupazioni per i contenuti della manovra che è fatta di tagli ai fondi per la sanità, mancato rinnovo dei contratti del pubblico impiego, penalizzazioni per le pensioni e una drastica riduzione dei fondi agli enti locali, con gravi conseguenze per i servizi pubblici, dai trasporti all’istruzione”, spiega il Pd.