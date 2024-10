Manovra: Lorefice (M5s), ‘da underdog a Blackrock il passo è breve’

agenzia

Roma, 2 ott. “È antropologicamente interessante constatare le varie fasi del sovranismo nostrano. Prima c’è il sovranismo elettorale, quello tutto muscoli, facce feroci e occhi iniettati di sangue; poi c’è il sovranismo mite, perché gli scranni di palazzo Chigi e dei ministeri lo rendono subito più vellutato; infine c’è il sovranismo da osteria, quello che neanche più in tv può essere raccontato, al massimo in qualche taverna sul territorio a quei pochi che ci credono ancora”. Così in una nota Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo M5S in commissione Politiche Ue di palazzo Madama.