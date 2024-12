Manovra: M5s-Pd-Avs, ‘uniti per difendere università e ricerca’

agenzia

Roma, 10 dic. “Il governo sta portando avanti un gravissimo attacco contro due settori fondamentali per il futuro del nostro Paese: l’università e la ricerca. Di fronte a questa situazione, come forze di opposizione, abbiamo deciso di presentare emendamenti congiunti alla legge di bilancio; uno sforzo unitario che riteniamo necessario in una fase così delicata per il mondo accademico e della ricerca”. Così in una nota congiunta i deputati Antonio Caso (M5S), Irene Manzi (Pd), Elisabetta Piccolotti (Avs)