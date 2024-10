Manovra: Musolino (Iv), ‘Psb è piano austerità senza programma per crescita’

agenzia

Roma, 9 ott. “Il Piano strutturale di bilancio detta la linea al paese per i prossimi sette anni ed è vincolante. Qui è in ballo il futuro del paese, ma il governo non sa come dare una scossa in avanti, non ha un programma economico per la crescita, un piano di rilancio industriale. La stagnazione è destinata a continuare, anzi ad aumentare. E lo ammette lo stesso governo quando traccia la curva del Pil programmato, che è in discesa da un ottimistico +1,2% nel 2025 al +0,6% del 2029”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, durante la discussione generale sul Piano strutturale di bilancio.