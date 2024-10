Manovra: Paita (Iv), ‘mette fuori gioco ceto medio con nuove tasse su casa e auto’

agenzia

Roma, 9 ott. “Il ceto medio è la vera categoria a rischio in questo paese, il pericolo è che tante persone precipitino nella sostanziale povertà. Questo piano strutturale di bilancio aggredisce, penalizza e mette fuori gioco il ceto medio italiano, e lo fa immaginando un aumento della tassazione dalla casa alla sanità alle piccole e medie imprese, mentre le previsioni fantasmagoriche del governo sulla crescita sono state ridimensionate”. Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, intervenendo in Aula in discussione generale sul Piano strutturale di bilancio.