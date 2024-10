Manovra: Vaccari (Pd), ‘su gioco d’azzardo governo fa cassa sfruttando fragilità’

agenzia

Roma, 15 ott. “Sul gioco d’azzardo siamo alle solite. Il governo non perde occasione di capitalizzare sulle fragilità perseverando nella pratica del ‘sistema predatorio’ del quale sempre più cittadini purtroppo sono vittime. Da quanto si apprende dai media, infatti, sembra che in Cdm si discuta anche di questo, festeggiando i 500 milioni che provengono dal settore dei giochi, che comprendono la proroga delle concessioni per slot, bingo e scommesse, con un aumento dei costi, e il mantenimento della quarta estrazione del lotto settimanale”. Così il deputato democratico e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari.

“Scelte che rappresentano la reiterazione di condotte predatorie, appannaggio dei potentati economici e finanziari, che trovano la sponda in un sistema politico corresponsabile di questa involuzione economica e sociale. Di nuovo veniamo a conoscenza di decisioni che non annunciano niente di buono”.