Mattarella inaugura i corsi della Scuola di magistratura

agenzia

Per l'inaugurazione dei corsi, è la quinta volta

SCANDICCI (FIRENZE), 30 GEN – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato stamani alla villa di Castelpulci a Scandicci alla cerimonia per l’inaugurazione dei corsi dei magistrati ordinari in tirocinio e dell’anno formativo 2025 della Scuola superiore della magistratura. E’ la quinta visita di Mattarella alla Scuola, la prima risale a 10 anni fa sempre per l’inaugurazione dei corsi, l’ultima nel 2021 per il decennale della Scuola. La cerimonia odierna è stata aperta da un breve saluto della presidente della Scuola, Silvana Sciarra, a parlare poi il vice presidente del Csm Fabio Pinelli e la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano. In conclusione la relazione della presidente Sciarra.

