Mattarella “Italia convinta sostenitrice approdo Albania in Europa”

agenzia

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) (ITALPRESS) – “La capacitá della comunitá arbìreshì di preservare un cosí ricco patrimonio rappresenta un modello di ispirazione, parte di quella ricchezza di diversitá, linguistiche e culturali, presente in Italia, tutelata dalla stessa Costituzione, proprio quale elemento essenziale di una Repubblica rispettosa delle molteplici identitá che la costituiscono, e dalla legge 482 del 1999, dedicata alle minoranze linguistiche storiche”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Teatro del Seminario a Piana degli Albanesi, comunitá a cui ha fatto visita insieme al suo omologo albanese, Bajram Begaj. “Gli arbìreshì incarnano una storia di integrazione e accoglienza che ha avuto pieno successo, un esempio di come la mutua conoscenza e il reciproco rispetto siano fonte di arricchimento culturale, e strumento di crescita per le realtá e per i Paesi in cui vivono insieme le diverse comunitá. Queste comunitá costituiscono, inoltre, un ponte di amicizia con i popoli albanofoni sull’altra sponda dell’Adriatico”. “La storia recente – nella fase di transizione che ha caratterizzato i Balcani – ha visto popoli dei Paesi vicini, in particolare quello albanese, cercare nell’Italia, la speranza di costruire futuro e prospettiva di vita in un’Europa unita e senza piú divisioni – ha continuato Mattarella – Tra i nostri due Paesi, oggi, si sviluppa un fortissimo interscambio, economico e culturale, avvicinando ancora di piú i due popoli. Capisaldi di tale amicizia sono i valori di libertá, indipendenza e democrazia testimoniati dalla comune appartenenza all’Alleanza Atlantica e, in prospettiva, all’Unione Europea, cui l’Albania di oggi guarda con la legittima aspirazione di divenirne presto parte integrante. L’Italia é – e continuerá a essere – una convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l’intera regione dei Balcani occidentali”. – Foto: xd6/Italpress – (ITALPRESS). xd6/pc/red 18-Ott-24 12:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA