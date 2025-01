Mattarella: Malan-Bignami, ‘parole in cui tutti gli italiani possono riconoscersi’

agenzia

Roma, 31 dic. “Come ogni anno dal Presidente Mattarella giungono parole in cui tutti gli italiani possono riconoscersi. Il desiderio di pace, il rispetto come elemento fondamentale del vivere civile e soprattutto il richiamo all’importanza fondamentale della libertà di informazione, per la quale giornalisti perdono la vita, ma che taluni ritengono vada sacrificata per presunte altre esigenze. E poi i temi dei giovani, della sicurezza sul lavoro e della sanità”. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami.