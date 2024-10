‘McConnell spera che Trump paghi per l’assalto al Capitol’

agenzia

Axios anticipa la biografia del leader repubblicano al Senato

WASHINGTON, 20 OTT – Piccola sorpresa di ottobre a danno di Donald Trump. Una biografia che verrà pubblicata una settimana prima delle elezioni rivela che il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell – destinato a essere sostituito dopo le elezioni – ha sostenuto l’inchiesta del procuratore speciale Jack Smith sul tycoon per l’assalto al Capitol e ha detto che spera che l’ex presidente “paghi un prezzo” per il suo ruolo il 6 gennaio. Lo scrive Axios. “Se non ha commesso reati perseguibili, non so cosa lo sia”, ha detto McConnell al giornalista Michael Tackett per la propria biografia “The Price of Power”. Le osservazioni di McConnell – un critico del tycoon – sono state fatte settimane dopo che Smith ha mosso alcune delle accuse federali più gravi contro Trump nell’agosto 2023 per l’attacco al Congresso. “Fin dall’inizio, McConnell ha pensato che le accuse mosse dai procuratori federali contro Trump avessero fondamento”, scrive Tackett. McConnell gli ha detto: “Non c’è dubbio su chi abbia ispirato, e spero solo che dovrà pagarne un prezzo”, riferendosi al 6 gennaio. Il libro di Tackett rivela anche quanto McConnell abbia seriamente preso in considerazione di votare l’impeachment di Trump per la stessa vicenda. Alla fine voto’ per l’assoluzione, sostenendo che Trump non era condannabile perché non più in carica. Ma poco dopo aggiunse: “abbiamo un sistema di giustizia penale in questo paese. Abbiamo una giustizia civile. E gli ex presidenti non sono immuni dall’essere ritenuti responsabili in nessuno dei due”.

