Media, donatori democratici congelano i fondi per Biden

agenzia

'Temono di sborsare denaro per una sfida perdente'

WASHINGTON, 11 LUG – Gran parte dei donatori dem, da Wall Street a Hollywood, ha congelato i finanziamenti per la campagna elettorale di Joe Biden per il suo rifiuto di lasciare la corsa dopo le preoccupazioni per la sua eta’ e le sue condizioni psico-fisiche. I grandi contributori del partito temono di sborsare denaro per una sfida “perdente”. Lo riportano alcuni media, tra cui il Financial Times e la Cnn.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA