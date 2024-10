Medicina: Benigni (Fi), ‘soddisfatti per abolizione numero chiuso’

agenzia

Roma, 16 ott. “Oggi la commissione Cultura del Senato ha dato il via libera alla riforma degli accessi alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, la prima tappa di un percorso fondamentale per dotare il nostro Paese dei professionisti sanitari necessari a garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini. Un obiettivo su cui in primis si è impegnato il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, insieme a tutta Forza Italia”. Così in una nota Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Affari sociali a Montecitorio.