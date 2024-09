Meloni “Nel 2024 il Sud locomotiva economica d’Italia”

agenzia

BARI (ITALPRESS) – “Nel 2023 il Pil del Sud é cresciuto piú della media nazionale. L’occupazione é aumentata in misura maggiore rispetto al resto d’Italia, gli investimenti (che sono la cosa piú importante) sono saliti del 50% e il Mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni, permettendo cosí all’Italia di piazzarsi al quarto posto della classifica mondiale dell’export, scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone. Quest’anno il Sud é stato di fatto la locomotiva economica dell’Italia, invece di essere quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda. Abbiamo voluto tracciare una direzione nuova, chiara e intendiamo seguirla. Cioé, dare alle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilitá concreta di dimostrare il proprio valore”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio nel corso dell’inaugurazione dell’87esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante di Bari. “Abbiamo riformato – ha aggiunto – le politiche di coesione, per spendere meglio e piú velocemente risorse che sono molto preziose e fare in modo che quelle risorse siano effettivamente impiegate per ridurre le disparitá tra i territori e per interventi strategici. Abbiamo introdotto gli Accordi di Coesione. Ne abbiamo sottoscritti ormai 19 con le Regioni e le Province autonome, mettendo finora a disposizione oltre 35 miliardi di euro e adesso ci apprestiamo a concludere questo percorso, proprio con la Regione Puglia. Abbiamo voluto la nascita del Fondo perequativo infrastrutturale, con l’obbligo di destinare alle regioni del Sud almeno il 40% dei fondi pluriennali per gli investimenti. E poi la ZES unica del Mezzogiorno, che questo Governo ha voluto con forza, dialogando con una negoziazione complessa della Commissione europea, é un altro mattone di questa strategia”. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xa2/fsc/red 28-Set-24 12:59

