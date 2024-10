Migranti: M5S-Pd-Avs, ‘Piantedosi in aula, chiarezza su naufragio Roccella Jonica’**

agenzia

Roma, 28 ott. “Chiediamo un’informativa urgente al ministro Piantedosi sul naufragio avvenuto la notte del 17 giugno scorso a Roccella Jonica. Colgo l’occasione per ringraziare Report e tutto il giornalismo d’inchiesta altrimenti alcuni episodi resterebbero insabbiati così come sembra essere la volontà di questo governo. Un governo che occulta e questo sembrerebbe sia stato fatto su quanto accaduto la notte del 17 giugno”. Così Vittoria Baldino dei 5 Stelle in aula alla Camera. “Il governo chiarisca l’esatta dinamica dei fatti”.