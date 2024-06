Migranti: Magi, ‘per Fdi io anti-italiano? Lo è hotspot Albania’**

agenzia

Roma, 6 giu. “Anti-italiano: è così che in queste ore mi stanno definendo esponenti di Fratelli d’Italia dopo i fatti di ieri in Albania. E anche la Presidente del Consiglio Meloni con grande evidenza in televisione ieri sera, dove sostanzialmente mi ha dato dell’anti-italiano, dell’irresponsabile che mette in cattiva luce il proprio paese mentre c’è un rapporto con un altro paese”. Così il segretario di +Europa ed esponente degli Stati Uniti d’Europa, Riccardo Magi, in un video postato sui suoi canali social.

“Tutto questo ha dell’incredibile: ad aver messo in realtà in cattiva luce l’Italia è stata la Presidente Meloni, non solo per il contenuto dell’accordo Italia-Albania, estremamente fumoso su come poi si dovrà attuare con dei costi esorbitanti ma perché in quella conferenza stampa il presidente albanese Rama ha attaccato duramente la libera stampa italiana ripetutamente e di fronte a questo Meloni non ha ritenuto di dover intervenire e di dover dire ad esempio come in una democrazia liberale la stampa fa il suo mestiere poi si può decidere se rispondere”.