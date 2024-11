Migranti: Magi, ‘segretezza forniture? Cosa ha da nascondere governo? Odg per trasparenza’

agenzia

Roma, 26 nov. “Cosa ha da nascondere il governo italiano in Albania? Nel decreto flussi è stata infatti inserita una clausola di segretezza per quanto riguarda i contratti di fornitura a Paesi Terzi di mezzi e materiali da destinare al rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori, nonché per le attività di ricerca e soccorso in mare”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Con un ordine del giorno di +Europa, a firma mia e del collega Della Vedova, attraverso cui chiediamo invece che sia garantita trasparenza e che le Camere siano informate dei contratti già in essere e di quelli futuri. A cominciare dai centri in Albania, si cui chiediamo massima trasparenza su affidamenti, forniture, contratti, personale e mezzi”.