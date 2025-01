Migranti: P.De Luca, ‘rilascio Almasry fatto grave e oscuro, Meloni riferisca’

agenzia

Roma, 22 gen. “La vicenda della scarcerazione e del rimpatrio del generale libico Almasri, accusato di crimini gravissimi come torture, violenze sessuali e traffico di esseri umani, è una pagina oscura per il nostro Paese. Il rilascio di un individuo ricercato dalla Corte Penale Internazionale rappresenta un atto gravissimo che calpesta la giustizia internazionale e i principi fondamentali del diritto”. Così il capogruppo democratico nella commissione affari europei della Camera, Piero De Luca.