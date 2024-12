Migranti: parlamentari Avs aderiscono ad appello ‘Road Map per diritto asilo e libertà movimento’

agenzia

Roma, 6 dic. “Alleanza Verdi Sinistra, sostiene convintamente l’appello lanciato dalle organizzazioni promotrici della ‘Road Map per il Diritto d’Asilo e la Libertà di Movimento’, che chiedono una maggiore inclusione nella redazione del piano nazionale migrazioni ed asilo. L’appello è stato sottoscritto da Angelo Bonelli, e Nicola Fratoianni; dai parlamentari europei Benedetta Scuderi, Mimmo Lucano, Ilaria Salis, Leoluca Orlando. Dai senatori e senatrici Peppe De Cristofaro, Ilaria Cucchi , Tino Magni. Dai deputati e dalle deputate Luana Zanella, Marco Grimaldi, Devis Dori,, Elisabetta Piccolotti, Filiberto Zaratti, Francesca Ghirra, Francesco Borrelli, Franco Mari”. Si legge in una nota.

“Il nuovo patto europeo per le migrazioni e l’asilo rappresenta un notevole passo indietro dal punto di vista dell’accoglienza in quanto promuove ingiuste e illegittime politiche migratorie, limita l’accesso all’asilo e i diritti di chi è in cerca di protezione, e lascia soli i Paesi di primo approdo come l’Italia. Per l’Asgi, Associazione studi giuridici sull’immigrazione, il nuovo patto prevede l’applicazione generalizzata di procedure accelerate, sommarie, fondate sulla provenienza geografica e non sulla storia individuale delle persone”.