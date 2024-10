Migranti: Renzi a Meloni, ‘basta sprechi e spot inutili su immigrazione’

agenzia

Roma, 21 ott. “Presidente Meloni, questa domanda è per te. Perchè sprechi 700 milioni di euro dei soldi delle tasse degli italiani per un centro migranti in Albania inutile? Cara presidente del Consiglio basta sprechi, basta spot. Prendi quei 700 milioni e mettili sulle liste di attesa per la sanità, porta quei carabinieri e poliziotti nelle stazioni, nelle periferie delle città italiane. Pensa a quei ragazzi che vogliono rimanere in Italia. Non continuare con gli spot inutili sull’immigrazione”. Così Matteo Renzi in un video su Instagram.

