Migranti: Sardone, ‘da Sala schiaffo alle donne, vittime di Piazza Duomo’

Roma, 11 gen. “Passano i giorni e diventa sempre più ampio e drammatico il contesto delle violenze ai danni delle donne in Piazza Duomo. Si moltiplicano le testimonianze e gli inquirenti indagano parlando di ‘taharrush gamea’, una pratica comune nei Paesi musulmani che prevede aggressioni sessuali di gruppo su pubblica piazza perpetrate ai danni di una o più donne da gruppi di uomini, allo scopo di ‘insolentire la donna, rea di essersi presentarsi in pubblico’. Milano per la seconda volta deve subire scene di violenza inaccettabili e indecenti. Dopo giorni di testimonianze il sindaco Sala non ha ancora trovato una parola di commento e condanna su quanto accaduto. Il suo comportamento è uno schiaffo alle vittime”. Lo afferma Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.