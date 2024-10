Migranti: Scarpa (Pd) in cpr Albania, ‘possibile 12 tornino in Italia, fallimento Meloni’

agenzia

Roma, 17 ott. “La situazione che ci siamo trovati di fronte è quella di un centro nuovo di zecca ovviamente, strutturato come hotspot e Cpr italiani con recinzioni, sbarre alle pareti. Un luogo molto straniante dove la cosa che mi ha colpito di più è stato il fatto che abbiamo avuto modo di parlare con alcuni dei trattenuti che ci hanno raccontato una metodologia molto dubbia di screening”. Così Rachele Scarpa, collegata dal centro in Albania che ha visitato oggi insieme a Riccardo Magi e Paolo Ciani, all’iniziativa del Pd al Nazareno sull’immigrazione.