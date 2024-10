Migranti: Trancassini (FdI), ‘da magistrati assurdo atto ostile contro scelte governo’

agenzia

Roma, 18 ott. “Prendiamo atto dell’assurda decisione dei giudici del Tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei 12 migranti fermati all’interno del Cpr albanese. Un atto ostile nei confronti delle scelte politiche del Governo Meloni e della maggioranza di centrodestra che sta cercando di contrastare l’immigrazione illegale difendendo i confini nazionali ed europei attraverso soluzioni coraggiose e innovative dopo anni di fallimentari politiche di accoglienza indiscriminata attuate dalla sinistra. Come ha già detto il ministro Piantedosi faremo ricorso contro questa decisone e continueremo a batterci per rispettare la volontà degli elettori italiani contrastando il traffico di esseri umani e difendendo i nostri confini. Inoltre stigmatizziamo il vergognoso atteggiamento delle opposizioni che hanno chiesto all’Europa di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per l’accordo sui migranti con l’Albania non perdendo occasione di tifare, ancora una volta, contro gli interessi della nostra Nazione e dell’Europa intera”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.

