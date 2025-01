Milano: accoltelló poliziotto, condannato a 12 anni e 2 mesi (2)

agenzia

La giudice ha disposto 5mila euro di provvisionale e ha indicato in 150mila euro la cifra del risarcimento da liquidare in sede civile. Una cifra che il legale del poliziotto, l’avvocato di parte civile Massimo Del Confetto, sa bene che non verrà mai riscossa essendo l’imputato nullatenente.

Oltre che per il tentato omicidio, il 37enne è stato condannato dalla gup, che nel dibattimento non aveva concesso la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa, anche per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni nei confronti di altri due poliziotti, porto abusivo del coltello, lesioni nei confronti di una passante colpita alla testa da un sasso, attentato alla sicurezza dei trasporti per il lancio di pietre contro i treni in corsa e false attestazioni sull’identità.