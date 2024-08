Mimit sospende trasferimento lavoratori Iia a Flumeri

agenzia

Il 2 settembre incontro con i sindacati

ROMA, 02 AGO – “A seguito del colloquio intercorsofra i titolari dell’azienda Industria Italiana Autobus e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la procedura per il trasferimento dei dipendenti della produzione della sede di Bologna a Flumeri è stata sospesa”. Lo annuncia il Mimit in una nota. Il 2 settembre si terrà un incontro tra azienda e organizzazioni sindacati presso il Mimit sul piano industriale dell’impresa e i risvolti occupazionali.

