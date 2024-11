Mo: Bonelli, ‘silenzio politica su parole papa Francesco, presenteremo mozione’

agenzia

Roma, 17 nov. “La politica italiana, in particolare la maggioranza che governa l’Italia, è in silenzioso imbarazzo per la richiesta di Papa Francesco di indagare se a Gaza sia stato commesso un genocidio ai danni del popolo palestinese. La richiesta del Papa va sostenuta”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

“Dal 7 ottobre 2023, giorno dell’orribile attentato terroristico perpetrato da Hamas, sono stati uccisi 43 mila civili di cui in maggioranza donne e bambini, sono stati bombardati ospedali, scuole, campi profughi ed è stata distrutta la rete idrica e il sistema igienico sanitario. A Gaza e in Cisgiordania sono stati uccisi dall’esercito d’Israele dal 7 di ottobre ad oggi 167 giornalisti, mentre 134 sono stati arrestati. La Striscia è diventata ormai una landa desolata di macerie con quasi 2 milioni di profughi. Chiediamo che l’Italia sostenga l’indagine internazionale per verificare se siano stati commessi crimini di guerra sostenendo l’azione del tribunale penale internazionale”.