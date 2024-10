Mo: Calenda, ‘manifestazione a ridosso massacro 7 ottobre è sfregio a memoria vittime’

agenzia

Roma, 4 ott. “Fare una manifestazione a ridosso dell’anniversario di un massacro di civili da parte di terroristi spietati è uno sfregio insopportabile alla memoria delle vittime del 7 ottobre. Convocarla descrivendo quell’evento come ‘atto di resistenza’ è un’abiezione morale”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda.

“Azione ritiene che l’azione militare di Israele a Gaza sia stata condotta in modo inumano e inaccettabile, ma ciò non vuol dire in alcun modo giustificare gli atti terroristici di Hamas. Questo discrimine dovremmo averlo chiaro tutti a partire da chi, come noi, vuole la costruzione di uno stato palestinese democratico e libero dal giogo di sanguinari terroristi islamici”.

