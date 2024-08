Mo: Conte, ‘governi italiano e Usa complici e codardi’

agenzia

Roma, 6 ago. “Riteniamo questo governo italiano codardo perché aveva la possibilità di pronunciarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese e per il cessare il fuoco in sede di Assemblea delle Nazioni Unite ma non lo ha fatto. Il governo italiano, il governo degli Stati Uniti sono complici, sin qui hanno dimostrato codardia”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, in un video su Instagram.

Conte riporta le dichiarazioni del ministro israeliano Smotrich sul fatto che gli aiuti a 2 milioni di civili a Gaza vengono dati “‘perché siamo costretti a farlo e non c’è scelta, anche se sarebbe giustificato e morale non prestare questi aiuti. Abbiamo bisogno della legittimità internazionale per questa guerra’. Caro ministro Smotrich, caro premier Netanyahu, caro governo israeliano – dice Conte – è una vergogna quello che state facendo, perché è davvero illegittimo quello che state facendo, altro che copertura e legittimità internazionale per questa guerra”.