Mo: De Corato, ‘rischio infiltrazione terroristica in cortei con contenuti antisemiti’

Roma, 29 set. “Con rammarico prendo atto che, come si legge dai volantini diffusi, nella città di Milano si terranno manifestazioni con chiaro contenuto antisemita. Mi preoccupa che in queste occasioni possa essere oltraggiata la memoria degli israeliani catturati e uccisi durante il vile attacco di Hamas del 7 ottobre, anche vista la concomitanza delle date delle iniziative annunciate. Spero non accada ma temo che questi cortei possano essere un covo di odio ad alto rischio di infiltrazione terroristica”. Lo afferma il deputato di Fdi Riccardo De Corato, già vicesindaco di Milano. “Infine, esprimo tutta la mia solidarietà -conclude- alla senatrice Segre per il vergognoso manifesto esposto ieri durante il corto di ieri pomeriggio”.

