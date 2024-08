Mo: ex vice capo Idf, ‘non sono più sicuro che Israele sia uno Stato democratico’

agenzia

Tel Aviv, 12 ago. “Non sono sicuro che Israele sia davvero uno stato democratico in questo momento. Non è più una questione di sinistra o destra: queste definizioni non hanno più senso”. Lo ha detto in un’intervista al Guardian Yair Golan, leader del partito di sinistra israeliano dei Democratici ed ex vice capo di stato maggiore dell’Idf. “La destra oggi in Israele – spiega al giornale britannico – è composta da persone che pensano che possiamo annettere milioni di palestinesi e che Israele dovrebbe adottare una sorta di politica di vendetta, che possiamo vivere con le nostre spade e non tentare di riconciliarci con i palestinesi o qualsiasi altra entità ostile nella regione. Io la penso in maniera diametralmente opposta”.