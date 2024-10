Mo: Gasparri, ‘dovere per tutti difendere libertà ebrei nel mondo e popolo Israele’

agenzia

Roma, 7 ott. “Nel giorno dell’anniversario dell’aggressione criminale dei terroristi islamici di Hamas a Israele, che causò un numero altissimo di vittime, più di mille, ricordiamo un assalto che, purtroppo, continua con i numerosi ostaggi rapiti e uccisi, tra cui donne e bambini. Nel corso della cerimonia del 7 ottobre ho condiviso tutte le parole che ho ascoltato e voglio ribadire una frase di Shimon Peres, che oggi ha citato il nuovo ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled. ‘È meglio essere controversi per le giuste ragioni, che essere popolari per le ragioni sbagliate’. Ecco perché sto dalla parte di Israele che difende la sua vita, la sua libertà e la sua democrazia”. Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, partecipando alla cerimonia commemorativa a un anno dell’attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani al Tempio Maggiore di Roma.