Mo: hacker iraniani violano altoparlanti israeliani dei sistemi antipanico

agenzia

Tel Aviv, 26 gen. Un gruppo di hacker iraniani è riuscito a violare il software dei pulsanti antipanico di circa 20 asili israeliani, diffondendo attraverso di essi canzoni che incitano al terrorismo e sirene d’allarme. L’Israeli National Cyber ​​Directorate ha riferito che il gruppo ha violato l’interfaccia di una società privata che fornisce i pulsanti antipanico. Inoltre, tramite un’altra piattaforma sviluppata dalla stessa società, sono stati inviati decine di migliaia di messaggi di testo contenenti messaggi allarmistici ai cittadini israeliani.