Mo: Hamas, ‘aperti ad accordo con Israele, ma Netanyahu rispetti quanto concordato’

Gaza, 28 ott. Hamas è aperto a un accordo con Israele. Lo ha detto un alto funzionario del gruppo islamista, mentre a Doha riprendono i colloqui volti a porre fine alla guerra e a liberare gli ostaggi. Husam Badran, membro di spicco dell’ufficio politico di Hamas con sede in Qatar, afferma in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa pro-Hamas Shehab che un accordo è possibile.

“Le nostre richieste sono chiare e note e si può raggiungere un accordo, a patto che Netanyahu resti fedele a quanto concordato”, afferma Badran. Non è chiaro se i commenti di Badran siano una risposta alla proposta egiziana di un cessate il fuoco di due giorni a Gaza per scambiare quattro ostaggi israeliani con alcuni prigionieri palestinesi, seguito da 10 giorni di colloqui, scrive il Times of Israel.