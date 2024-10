Mo: Hamas, ‘attacco Iran eroico, risposta degna ad azioni Israele’

agenzia

Gaza, 1 ott. Hamas ha definito l’attacco missilistico iraniano sul territorio israeliano un’operazione “eroica” e una “risposta degna” alle azioni dello Stato ebraico. “Noi, rappresentanti del Movimento di resistenza islamica Hamas – scrive il gruppo in un messaggio su Telegram – ci congratuliamo con Teheran per aver portato a termine l’eroica operazione effettuata dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) lanciando missili verso il territori occupati in risposta ai crimini in corso da parte delle autorità israeliane contro i popoli della regione e in rappresaglia per il sangue versato eroicamente dal capo del politburo di Hamas ucciso Ismail Haniyeh, dal leader del movimento sciita libanese Hezbollah Hassan Nasrallah e dal vice capo dell’Irgc Abbas Nilforoushan. Confermiamo che questa degna risposta dell’Iran è diventata un messaggio potente al nemico e al suo governo”.

