Mo: Israele estende divieto di trasmissioni, al Jazeera bandita per altri 45 giorni’

Tel Aviv, 9 giu. Gli uffici di Al Jazeera in Israele rimarranno chiusi per altri 45 giorni. Lo ha annunciato su X il ministro israeliano delle comunicazioni Shlomo Karhi, dicendosi “convinto” che il divieto di trasmissioni sarà esteso anche in futuro.

Karhi ha ringraziato sul social il primo ministro Netanyahu e il governo per aver approvato l’estensione. “Non permetteremo al canale terroristico Al Jazeera di trasmettere in Israele mettendo in pericolo i nostri combattenti. Ora ho firmato l’estensione degli ordini che vietano le trasmissioni del canale Al Jazeera in Israele”, ha scritto il ministro.