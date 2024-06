Mo: madre ostaggio, ‘Noa ha detto che le donne erano schiave in una villa di lusso’

agenzia

Tel Aviv, 14 giu. “Noa ha detto che le donne in ostaggio erano schiave e che lo erano anche le soldatesse, inclusa Liri”. Lo ha raccontato, citata dal Times of Israel, la madre di Liri Albag, una militare di 19 anni rapita il 7 ottobre e tuttora prigioniera di Hamas, che ha ricevuto queste informazioni da Noa Argamani, l’ostaggio salvato dalla prigionia a Gaza la settimana scorsa. Recluse in una villa di lusso, prosegue, “pulivano il cortile, lavavano i piatti e preparavano il cibo che non potevano mangiare”.