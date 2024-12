Mo: Meloni a Mahmoud Abbas, ‘volontà Italia a ruolo primo piano in stabilizzazione Striscia’**

agenzia

Roma, 13 dic. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente palestinese, Mahmoud Abbas. Nel ribadire il pieno sostegno all’azione dei mediatori per la cessazione delle ostilità a Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, riferisce Palazzo Chigi, la premier ha valorizzato il forte impegno del governo italiano in tutti i settori, incluso quello dell’assistenza fornita alla popolazione civile della Striscia, con particolare riferimento all’iniziativa “Food for Gaza”.