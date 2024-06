Mo: polizia israeliana arresta almeno 33 persone nelle proteste per gli ostaggi

agenzia

Tel Aviv, (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno 33 persone sono state arrestate dalla polizia israeliana durante la manifestazione avvenuta ieri a Tel Aviv, in cui migliaia di persone chiedevano un accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi, lo scioglimento del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu e lo svolgimento di elezioni anticipate. Durante le manifestazioni, nelle quali Netanyahu è stato “criticato per aver visitato solo gli ostaggi salvati, ignorando le famiglie in lutto”, la polizia ha disperso la folla con idranti, scrive il Times of Israel.