Mo: presidente Libano, ‘in contatto con Macron per preservare tregua Hezbollah-Israele’

Beirut, 25 gen. “Il presidente Aoun ha ricevuto una telefonata dal presidente Macron in cui lo informava che stava prendendo contatti per mantenere il cessate il fuoco e chiedeva al presidente francese di obbligare Israele ad attuare i termini dell’accordo per preservare la stabilità”. Lo ha scritto su X l’ufficio del presidente libanese.

La telefonata arriva dopo che l’esercito israeliano ha intimato agli abitanti di decine di villaggi libanesi vicino al confine di non farvi ritorno fino a nuovo avviso e dopo aver dichiarato che le forze israeliane sarebbero rimaste nel Libano meridionale oltre la scadenza di domani.

