Mo: società prigionieri, ’15 arresti in Cisgiordania da ieri notte’

agenzia

Ramallah, 18 dic. Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi in Cisgiordania. Lo riferisce la Commissione palestinese per gli affari dei detenuti e degli ex detenuti e la Società dei prigionieri palestinesi, precisando che gli arresti sono avvenuti in varie parti della Cisgiordania la scorsa notte e questa mattina. I due gruppi hanno segnalato in particolare arresti nei governatorati occupati di Nablus, Jenin, Tulkarem, Ramallah e Hebron.

