Mo: Starmer, ‘Gb preoccupata per messa al bando Unrwa’

Londra, 29 ott. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito “è gravemente preoccupato” per l’approvazione alla Knesset di due progetti di legge che colpiscono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. “Questa legislazione rischia di rendere impossibile il lavoro dell’Unrwa essenziale per i palestinesi, mettendo a repentaglio l’intera risposta umanitaria internazionale a Gaza e la fornitura di servizi sanitari ed educativi essenziali in Cisgiordania”, ha detto il premier, aggiungendo che la situazione umanitaria a Gaza è “semplicemente inaccettabile”.