Mo: Tajani, ‘preoccupazione per profughi palestinesi, non hanno Stato alle spalle’

Roma, 18 giu. “Noi lavoriamo per la pace. I profughi palestinesi sono quelli che ci preoccupano maggiormente perché sono senza protezione di un loro Stato. Voglio essere molto preciso riguardo la Palestina: noi siamo favorevoli al riconoscimento dello Stato palestinese, però per esserci uno Stato, deve esserci un’autorità, deve esserci una unità nazionale, perché adesso mi pare che nella striscia di Gaza, Hamas non riconosca l’Autorità nazionale palestinese, perché se Hamas tratta con Israele e non fa trattare l’Autorità nazionale palestinese, vorrei capire qual è lo Stato palestinese, quello di Hamas o quello dell’Autorità nazionale palestinese”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’audizione davanti alle commissioni congiunte al Senato.