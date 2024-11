Mo: Wp, ‘sforzi Israele per cessate il fuoco in Libano regalo a Trump’

agenzia

Tel Aviv, 14 nov. Israele sta portando avanti sforzi per raggiungere un cessate il fuoco in Libano come primo “regalo” della sua politica estera per la nuova amministrazione Trump. Lo riporta il Washington Post , citando funzionari israeliani.

“C’è un accordo sul fatto che Israele regalerà qualcosa a Trump… che a gennaio ci sarà un’intesa sul Libano”, ha detto al giornale statunitense un funzionario israeliano. La notizia è stata diffusa dopo che domenica il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump nel suo resort Mar-a-Lago in Florida.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA