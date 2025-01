Moda: Nardella vede sindaca Hidalgo, ‘patto Firenze-Parigi per rilancio settore’

agenzia

Roma, 15 gen. – Missione lampo a Parigi dell’eurodeputato Pd Dario Nardella con la sindaca di Anne Hidalgo, con la quale aveva stretto una forte amicizia e collaborazione da quando era sindaco di Firenze. Nardella ha accompagnato una delegazione di imprese del territorio fiorentino, guidata dal vicepresidente di Confindustria Stefano Gabrielli, interessate a realizzare investimenti nel settore del turismo, dell’agrialimentare, dell’eventistica e congressuale. La sindaca era affiancata dall’assessore alle relazioni internazionali Arnaud Ngatcha e dal Senatore socialista Rémi Féraud, indicato dalla sindaca come candidato a succederle nel 2026. Durante il pranzo di lavoro Nardella e Hidalgo hanno anche parlato delle prospettive del settore della moda, attraversato da una preoccupante crisi, e dell’edizione di Pitti Uomo in corso in questi giorni a Firenze.

“Ringrazio la mia amica e collega sindaca Anne Hidalgo per questo incontro a Parigi ricco di spunti e idee condivise. Siamo consapevoli delle grandi questioni politiche che investono l’Europa e impegnano la sinistra europea, dall’emergenza ambientale al rilancio dell’economia, al ruolo delle città come motori di innovazione. Abbiamo parlato delle sfide legate al rilancio del settore della moda, che riguarda da vicino i nostri paesi con l’idea di rilanciare un patto per la moda tra Parigi e Firenze”, ha annunciato Nardella.